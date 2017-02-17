Штраф за выезд из собственного двора: жителей дома на Белинского штрафуют за поворот на автобусную полосу

17.02.2017

Водители и рады следовать правилам, но это может закончиться аварией

Въезд во двор теперь стал платным — шутит Евгений. Ведь заезжать каждый раз ему приходится, нарушая правила. Выезжать тоже. Водитель двигается по полосе общественного транспорта. Говорит, другого пути у него просто нет. В такой же ситуации оказались все автомобилисты 83-го дома на Белинского. Им начали приходить штрафы за движение по полосе для общественного транспорта – некоторые только за февраль получили 7 счастливых писем с фотографиями нарушений. Больше всего горожан возмущает то, что так они ездили всегда и раньше их никто за это не наказывал. Эта камера расположена в конце дома, она фиксирует выезжающих из двора. По правилам, надо на первых же метрах вклиниться в основной поток. С соседнего же ряда автомобилисты должны и поворачивать к дому. Однако водители уверяют – никакой прерывистой линии на дороге не видно. Как и безопасного пути к дому. Ведь те, кто пытался свернуть во двор со второго ряда, как того требуют правила дорожного движения, уже попадали в аварию. По мнению правозащитников, этот случай должен рассматриваться в индивидуальном порядке. Жильцам дома должны дать зеленый свет. Для этого водителям советуют коллективно обращаться в ГИБДД, а если это не поможет, то в городскую администрацию. Так автомобилисты и планируют сделать. Они уже пишут коллективную жалобу. Общественники тоже не собираются оставаться в стороне. Они намерены подготовить свои предложения в областную ГИБДД и помочь жителям улицы Белинского сделать дорогу к дому безопасной.