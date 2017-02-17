Коммунальщики толкают жильцов на крышу. Не всех. Собственникам балконных козырьков предписано очистить их от наледи и снега. Этот козырек Владимир Петрович соорудил своими руками 40 лет назад. И все это время, говорит ветеран труда, забот не знал — уборкой занимались знающие люди. В новой квитанции коммунальщики оставили послание для хозяев балконов с козырьками. Эти конструкции, сказано, проектом не предусмотрены. Значит, установлены незаконно. Собственникам
Профилактика сосулек: горожан просят убрать снег с козырьков своих балконов
Но что делать пенсионерам, которым покорять высоту уже не под силу?
Коммунальщики толкают жильцов на крышу. Не всех. Собственникам балконных козырьков предписано очистить их от наледи и снега. Этот козырек Владимир Петрович соорудил своими руками 40 лет назад. И все это время, говорит ветеран труда, забот не знал — уборкой занимались знающие люди. В новой квитанции коммунальщики оставили послание для хозяев балконов с козырьками. Эти конструкции, сказано, проектом не предусмотрены. Значит, установлены незаконно. Собственникам