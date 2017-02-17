Профилактика сосулек: горожан просят убрать снег с козырьков своих балконов

17.02.2017

Но что делать пенсионерам, которым покорять высоту уже не под силу?


Коммунальщики толкают жильцов на крышу. Не всех. Собственникам балконных козырьков предписано очистить их от наледи и снега. Этот козырек Владимир Петрович соорудил своими руками 40 лет назад. И все это время, говорит ветеран труда, забот не знал — уборкой занимались знающие люди. В новой квитанции коммунальщики оставили послание для хозяев балконов с козырьками. Эти конструкции, сказано, проектом не предусмотрены. Значит, установлены незаконно. Собственникам надо-либо их демонтировать, либо чистить самим. Что для 91-летнего пенсионера будет затруднительно. Однако соседка Владимира Петровича думает иначе. Говорит, приспособилась уже сбивать снег с козырька самостоятельно. Никого на крышу не допустим, -сказали в управляющей компании, до которой мы смогли только дозвониться. Уведомления лишь предупреждают собственников об ответственности в случае ЧП. А для этого, уверяют коммунальщики, достаточно обратиться в жилконтору или УК. Можно даже заявку на чистку балконного козырька сделать по телефону. Плата за эту услугу не взимается.

Также в разделе Городской дозор
09.02.2017
Ледяная западня: улица Контролеров в Екатеринбурге превратилась в каток
Ледяная западня: улица Контролеров в Екатеринбурге превратилась в каток
06.02.2017
Всем труба: жители Старой Сортировки отказываются от капитального ремонта трубопровода
Всем труба: жители Старой Сортировки отказываются от капитального ремонта трубопровода
06.07.2015
Петарда из лицензионного магазина взорвалась прямо в руках у мужчины
Петарда из лицензионного магазина взорвалась прямо в руках у мужчины
13.02.2017
Автослесари в подземелье: в Академическом боксы паркинга переоборудовали в автосервис
Автослесари в подземелье: в Академическом боксы паркинга переоборудовали в автосервис

Вчера
Профилактика сосулек: горожан просят убрать снег с козырьков своих балконов