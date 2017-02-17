Превращал жертв в зомби: бывшего полицейского обвиняют в 4 ритуальных убийствах

17.02.2017

Подсудимый уже признал вину, психиатры назвали его вменяемым


По версии следствия, убийства Арсен Байрамбеков стал совершать после того, как увлекся оккультными обрядами. По материалам дела, с жертвами он расправлялся в лесу — недалеко от Ганиной ямы. Ночью разводил костры и выкладывал вокруг связанных бездомных круги из камней, читая при этом молитвы. Таким образом, считает обвинение, подсудимый собирался превратить жертв в зомби. Но после расправы ни одну жертву вернуть к жизни у него не получилось. Байрамбеков прошел три психиатрические экспертизы; врачи, как ни странно, признали его вменяемым. Но максимально возможного наказания мужчине не назначат — он пошел на сделку со следствием, а потому избежит пожизненного заключения.

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Превращал жертв в зомби: бывшего полицейского обвиняют в 4 ритуальных убийствах