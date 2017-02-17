Операция в 3D-очках: в Екатеринбурге хирурги удаляют опухоли по новой методике

17.02.2017

Объемное изображение им нужно, чтобы максимально бережно удалить пораженный орган

В операционной темно, как в кинозале, а хирурги смотрят на экран в 3D-очках. Для Урала это медицинская премьера: вмешательство под прицелом камер, в объективе которых — внутренние органы человека. Технология три дэ из кинематографа в мировую медицину пришла совсем недавно, а для уральских врачей это и вовсе дебют. Секретами мастерства делится профессор из Санкт-Петербурга. Сергей Попов проводит две показательные операции: по удалению новообразований почки и простаты. Оба органа поражены злокачественными опухолями. Плюс к этому — операция в формате 3D занимает меньше времени и проходит практически бескровно. Добиться такого результата можно только, если хирург видит объемное изображение. Оценить преимущества объемной картинки сегодня смогли не только участники операции, но и те, кто следил за ней со стороны. В зале отеля по соседству тоже аншлаг — хирурги-урологи увлеченно следят за развитием событий на экране. Вскоре такие операции поставят в Екатеринбурге на поток, причем не только в урологии. Сейчас закупается необходимое 3Д-оборудование для операционной. Цена технического прогресса немалая – десятки миллионов рублей, но это, говорят эксперты, того стоит.