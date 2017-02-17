На бекон посмотрели 2 миллиона: екатеринбуржцев покорила горячая сибирская реклама

17.02.2017

Что еще волновало интернет-пользователей на этой неделе?


Игривое настроение, судя по топу самых частых интернет-запросов, екатеринбуржцев не отпускает. Одни смакуют послевкусие Дня всех влюбленных, другие — следят за футболом, третьи — морально готовятся к весне (к таянию не только снега, но и асфальта). Рейтинг популярности новостей составляем в рубрике «Клик народа».

Рейтинг популярных запросов в баллах:

День святого Валентина — 100

Лига Европы — 74

На 50 оттенков темнее — 64

Чикатило — 60

Карта убитых дорог — 53

Эй, зима, давай полегче – 48

Рейтинг составлен на основании данных поисковой системы «Яндекс».

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На бекон посмотрели 2 миллиона: екатеринбуржцев покорила горячая сибирская реклама