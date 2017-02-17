На бекон посмотрели 2 миллиона: екатеринбуржцев покорила горячая сибирская реклама

Игривое настроение, судя по топу самых частых интернет-запросов, екатеринбуржцев не отпускает. Одни смакуют послевкусие Дня всех влюбленных, другие — следят за футболом, третьи — морально готовятся к весне (к таянию не только снега, но и асфальта). Рейтинг популярности новостей составляем в рубрике «Клик народа».
Рейтинг популярных запросов в баллах:
День святого Валентина — 100
Лига Европы — 74
На 50 оттенков темнее — 64
Чикатило — 60
Карта убитых дорог — 53
Эй, зима, давай полегче – 48
Рейтинг составлен на основании данных поисковой системы «Яндекс».