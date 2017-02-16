Толкают на самоубийство: «группы смерти» губят подростков в социальный сетях

16.02.2017

Сектанты уговаривают ребят проверить, есть ли жизнь после смерти

Так называемые группы смерти общественники называют гидрами — стоит закрыть одну, как появляется еще три. Каждый день родительский комитет находит в сЕти новых вербовщиков, вовлекающих подростков в опасные игры. Их цель — довести участника интернет-сообщества до самоубийства. Задача борцов — спасти жертв. Но силы явно не равны. О том, что виртуальные игры могут закончиться реальной трагедией, родителям сегодня объясняли именитые эксперты в этой области. Проблема в том, что взрослые зачастую не воспринимают опасность всерьез. Как и сами дети, вступающие в такие группы. Как правило, их создатели, подобно секте, заманивают подростков красивыми сказками — обещают жизнь после смерти и предлагают надкусить запретный плод. Дети, польщенные вниманием к своей персоне, принимают правила игры, в которой нет победителей. Чтобы уберечь их, родителям достаточно просто исполнять свои обязанности. Между тем, жертвами не только виртуальных игр, но и равнодушия взрослых уже стали десятки подростков. Следы онлайн-активности вербовщиков есть и в делах о гибели свердловских школьников. Один из самых громких случаев не так давно произошел в Каменске, где неожиданно для всех покончила с собой 14-летняя девушка. В материалах дела такого не напишут, но по слухам, на отчаянный поступок школьницу толкнули записи в группах смерти. Чаще всего их жертвами становятся вполне благополучные подростки. Проблема — не в окружении, а в психике, неустойчивой в силу возраста. Остановить распространение этого вируса пытаются не только психиатры, но и чиновники. Сейчас разрабатываются поправки к уголовному кодексу, предусматривающие реальный срок для организаторов интернет-игр суицидальной тематики и «групп смерти». Но эксперты все-таки советуют начинать с семьи — родителей призывают следить за детьми. Особенно в переходном возрасте.