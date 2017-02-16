Это незаконно! Жители Уралмаша жалуются на рекламу в лифте

16.02.2017

Щит повесили без ведома горожан.

В самоуправстве жильцы обвиняют коммунальщиков. На каком основании — возмущаются собственники — общим имуществом дома распоряжаются без их ведома. Новые лифты запустили в конце года. Но радовались жители недолго. Вскоре в кабине повесили рекламный щит, укрепленный вандальным способом — с помощью саморезов. Иными словами, общего собрания не проводилось. Так что жители убеждены — помимо эстетического ущерба, им нанесен и моральный вред. По словам Людмилы Михайловны, в ЖЭКе лишь разводят руками. Наверняка есть договоренность с рекламщиками. Но зачем лифт-то портить, недоумевает женщина. Появление рекламных щитов в лифтах стало новостью для управляющей компании. Оказывается, рекламщики вошли в дом самовольно. Хотя коммунальщики предупреждали расклейщиков листовок — новые лифты неприкосновенны. Если в вашем лифте или на лестничной площадке вдруг появился рекламный щит, сразу обращайтесь в управляющую компанию. Использование мест общего пользования дома сторонними организациями законно только на основании решения общего собрания собственников.