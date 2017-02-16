Енототерапия: животные екатеринбургского зоопарка приглашают на прием маленьких горожан

16.02.2017

В зоополиклинике работают еж, енот, петух, сурикат и даже кенгуру

На прием к этому врачу всегда выстраивается очередь. Енотиха Дзена лечит безо всяких лекарств, буквально наложением лап. Конкретной специализации у нее нет — зверек просто помогает особым детям развиваться. Вместо таблеток и аппаратов — природное любопытство и дружелюбие. Для зоотерапии этого вполне достаточно. Так, для детей с ДЦП на занятия обычно приглашают активных животных — чтобы и пациенты не смогли усидеть на месте. Тем, у кого проблемы со зрением, подбирают «фигуристых» терапевтов — ящериц, пауков или ежей — их интересно трогать. Ежик Пых колючий только с виду, на деле же маленького пациента ни за что не обидит. Оказывается, зверек не только начинающий синоптик, но и хороший психолог. И таких чутких и контактных медиков здесь на зоо-поликлинику наберется. Наталья с дочкой — постоянные клиенты зоодокторов. София в восторге от пернатых терапевтов. И попугай Жора, будто чувствуя детскую радость, улетать от нее не спешит. И это взаимопонимание — главное достижение такой терапии. Сперва дети учатся находить общий язык с животными, потом — со сверстниками. Ладошку с зерном петуху смело подставляет и маленький Артем. Для него зоотерапевты — словно наглядное учебное пособие. Впрочем, за эмоциями сюда приходят не только дети, но и взрослые. Животные способны и вылечить, и избавить от депрессии, и даже сделать крепче… чувства. Недаром на приемы к этим терапевтам все чаще влюбленные пары.