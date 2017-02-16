День рождения в небесах: пенсионерка из Екатеринбурга на свое 80-летие прыгнула с парашютом

16.02.2017

На экстремальный подвиг женщину подтолкнул ее сын-десантник

Это, пожалуй, самые ценные кадры семейного архива Таисии Валентиновны. И самые свежие. На видео она готовится к первому в своей жизни прыжку с парашютом! Это подарок на ее 80-летие. Вспоминает, самые волнительные минуты — вовсе не те, что она провела между небом и землей. Сложнее было выдержать подготовку, но пенсионерка справилась даже с боязнью высоты. В небе бабушка оказалась благодаря сыновьям. Они в шутку предложили пенсионерке прыгнуть в юбилей с парашютом, а Таисия Валентиновна неожиданно для себя согласилась. Врачи пытались отговаривать, мол, в таком возрасте не летать надо, а лежать. Но героиня не отступила. Ведь ее страховал инструктор. Пенсионерке не помешали ни возраст, ни сильный ветер, встретивший ее на высоте 2 с половиной тысяч метров над землей. Из-за него Таисия Валентиновна даже отморозила нос и щеки, однако, все равно на седьмом небе от счастья. С другой пенсионеркой такой номер не прошел бы. Но Таисия Валентиновна в свои 80 даст фору многим молодым. Она в отличной форме — занимается физкультурой и плавает в бассейне. Своей уникальностью женщина теперь может гордиться. На случай, если ей не поверят — носит с собой значок. Свой спортивный костюм пенсионерка прятать в шкафу не собирается. Летом планирует прыгнуть еще раз.