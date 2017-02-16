1000 рублей в месяц: пенсионеры будут платить в 2 раза больше за безлимитный проезд

16.02.2017

Изменения вступили в силу 1 февраля


В линейке льготных тарифов 3 варианта оплаты. Тем, кто редко пользуется общественным транспортом, предлагается платить 200 рублей. За эти деньги можно будет проехать на городском транспорте 10 раз. Проездной за 443 рубля включает в себя 40 поездок. А для тех льготников, кто ездит еще больше, предусмотрен безлимит стоимостью в 1000 рублей. Чтобы пенсионерам, инвалидам и ветеранам было проще разобраться в нововведениях, информацию о новых тарифах разместят в салонах общественного транспорта и на листовках. Кроме того, для продвинутых льготников на сайте мэрии запустили калькулятор тарифов.

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четверг 16 Февраля 2017
1000 рублей в месяц: пенсионеры будут платить в 2 раза больше за безлимитный проезд