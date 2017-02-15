Жизнь дала трещину: в подъезде дома на Новаторов треснуло перекрытие

15.02.2017

Эти разрушения жильцы связываются с ремонтом в подвале.

Перестройка подвала в этом доме вызвала опасения жителей. Говорят, объяснений — кто и что делает — не дают, а судя по объемам мусора — уже предполагают самое худшее. Работы начались без предупреждения. Услышав шум перфораторов и визг болгарки, жильцы забеспокоились. Вот и сегодня на погрузке — целый КамАЗ. Строительный мусор выносят мешками. Внутри — обломки кирпичной кладки. Рабочие говорят, идет ремонт. Их наняли вынести отходы. Вместе с жителями проходим в подвал. Начальника там нет. Телефона его никто не знает. Осмотрев стены, жители увидели проржавевшую балку в несущей стене. Юрий Иванович, который раньше трудился по приему зданий, знает — о чем это говорит. А тут еще на лестничной площадке плита треснула. По словам жильцов, щель появилась с началом перестройки. Кто ее ведет, 3 месяца узнать не могут. В управляющей компании говорят, поначалу тоже испугались. Как выяснилось, у подвала есть собственник. И он решил обустроить в нем фитнес-клуб. По инициативе коммунальщиков была приглашена комиссия для проверки законности этих работ. По вопросам любых реконструкций в доме жителям нужно сразу обращаться в управляющую компанию. Если запрос сделать в письменном виде, то и ответ придет в виде письма.