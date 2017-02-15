Засуха на Изоплите: поселок остался без воды

15.02.2017

Воды не набрать даже из уличной колонки.

Чтобы приготовить еду или помыться, Александру приходится нарушать правила. Воды в квартире нет три дня. Отключили ее без предупреждения, когда дадут – непонятно. Как выяснилось, засуха в поселке наступила из-за коммунальной аварии. На Фабричной лопнула труба. Чтобы округу не затопило, дома пришлось отключить от системы водоснабжения. Теперь в поселке никакой воды нет. Из-за проблем с водой страдают и дети. В связи с коммунальными неполадками единственный садик на Изоплите закрыт. Учреждение не будет работать до следующей недели. Другого выхода нет, объясняет руководство садика. Им придется ждать не только устранения аварии, но результатов исследования воды. Вода сейчас действительно есть только в батареях и магазинах. Колонки, которые подключены к центральной системе, тоже пересохли. Воды, которую подвозят цистерны Водоканала, на всех обезвоженных не хватает. К машине люди бегут, чуть ли не спотыкаясь. Первые в очереди — сотрудники магазинов и жители частного сектора, у которых нет скважины. Они запасаются в первую очередь для живности. Чтобы в ближайшее время вернуть воду в прежне русло, ремонтники прокладывают дублирующее звено. Менять поврежденный участок не стали — технике в этом месте не развернуться. Сейчас рабочие заканчивают укладку трубы и ее промывку, берут анализы воды. Результаты станут известны не раньше, чем через двое суток. Поэтому, когда в дома вернется вода, рабочие точно сказать не могут.