Запарились! Жителям Верхней Пышмы приходиться ездить мыться в соседний город

15.02.2017

Собственный банный комбинат в городе закрыли

Банный день для пышминцев — не условное выражение, а настоящая проблема. Именно столько времени они вынуждены тратить на поход в парильню. Не то, чтобы горожане любят париться, просто ближайшая баня находится в соседнем Среднеуральске! Добраться туда можно только с пересадками. Раньше, рассказывают местные, в Пышме была своя общественная баня, но три года назад она закрылась. Здание 40-ых годов постройки обветшало. Жители выстраиваются в очередь в ближайшую парилку. Бывает, чтобы попасть туда, приходится порядком померзнуть. Пожалуй, единственные, кто радуется такой ситуации, это среднеуральские банщики. У наплыв клиентов, которые толпятся у дверей задолго до открытия парной. Париться по соседству пышминцам осталось недолго, говорят власти. Вместо старой бани в городе построят целый комбинат с бассейном — с парными, бассейном и прачечной. Лить воду будут… даже снаружи — на фасаде будут высвечиваться крылатые выражения о бане, чистоте и здоровье. Открыть здание собирались через год. Но так как денег в топку строительства пока ни один инвестор не подбросил, проект погас. Сколько еще горожане будут тратить на баню целый день, не ясно.