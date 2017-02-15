Свердловские козлы отправились осваивать Дальний Восток

15.02.2017

Полсотни косуль из Богдановического заказника будут обновлять генофонд в Хабаровском крае.


Такие обмены между регионами проводят регулярно, чтобы получать здоровое потомство. На новое место их отправили грузовым самолетом из «Кольцово». Но прежде за животными пришлось побегать. На охоту на рогатых вышли 20 человек. На снегоходах егеря стреляли в косуль, но не пулями, а специальным обездвиживающим препаратом. Спецоперация проходила под чутким наблюдением ветеринаров, которые следили, чтобы животные испытывали как можно меньший стресс. От волнения отловленных животных спасали и особые маски. Перевозить их пришлось со связанными ногами, чтобы косули друг друга не покалечили, и в специальных контейнерах. После укола с успокоительным парнокопытных погрузили в грузовой самолет — и отправили в Хабаровск. Как рассказали охотоведы, длительный перелет звери перенесли спокойно.

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Свердловские козлы отправились осваивать Дальний Восток