Ростовщики не сдаются! В Екатеринбурге сотрудники ломбарда задали трепку грабителю

15.02.2017

Неизвестный ворвался в офис и ударил одного из продавцов по голове, но даже с черепно-мозговой травмой тот смог дать хулигану отпор.

Судя по поведению, клиент выбирал кому-то подарок на 14 февраля. Вот он спокойно просит продавца показать понравившееся украшение. Но внезапно выходит из себя — и бьет консультанта пакетом по голове. Внутри, видимо, тяжелый предмет. Но пострадавший, несмотря на травму, и его напарник заняли оборону за прилавком, достали биту — и начали отбиваться от грабителя. Встретив такой отпор, налетчик спустя несколько минут ретировался. Причем смог унести из ломбарда только ноги. Продавца, принявшего на себя первый удар, увезли в больницу. Горе-грабителя разыскивает полиция.