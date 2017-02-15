Потрясение века: 4 года назад на землю упал Челябинский метеорит

15.02.2017

Ученые уверены, предсказать космическое вторжение небесных тел невозможно.

Чем именно метеорит ударился о землю, ученые знают наверняка. Им достаточно взглянуть на оплавленные края осколка. Так, по крупицам, исследователи восстанавливают не только маршрут Челябинского болида, но и его биографию. Но сперва нужно собрать его самого. Упав на Урале, метеорит рассыпался на сотни частей, больших и маленький. Найдено порядка 200 камней. Четыре года назад этот взрыв разбудил мировую науку и заставил вздрогнуть весь Урал. Чего только местные не предположили, увидев в небе огненный хвост: от падения самолета до ракетной атаки. И только астрономы сразу же опознали метеорит. Основной удар от падения пришелся на Челябинск. Взрывная волна выбила тысячи окон, нарушила сотовую связь и разрушила цех Цинкового завода. Взорвались и социальные сети – уральцы в очередной раз показали свое чувство юмора. Некоторые высказывания о небесном теле тут же стали крылатыми. Пролетев над уральскими городами, тело упало в Чебаркульское озеро. Когда его вытащили из воды, обыватели недоуменно подняли брови — как этот небольшой камень мог наделать столько шума. Восторг довольно быстро угас. Но только не у ученых. Ведь они выяснили, что хандрит, которому дали имя Челябинск — сверстник нашей галактики. Удалось узнать, что на Землю болид упал не по своей воле – подножку ему подставило другое небесное тело. Сколько еще открытий чудных нам готовит Чебаркульский болид, представить сложно. Ученые ждут новых пришествий. Ведь Урал метеориты притягивает, словно магнит. Недавно всего в 20 километрах от места падения Челябинска нашли еще одного его собрата, который опустился на землю тихо и без помпы.