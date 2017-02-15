Наступила на свои же грабли: бывшая сотрудница микрозаймов страдает от угроз коллег

15.02.2017

Сначала в ее адрес посыпались оскорбления, а после прилетел кирпич в окно.

Разбитое окно напоминает Ирине о другой дыре — в бюджете. Хозяйка не сомневается, что кирпич в стекло запустили не хулиганы, а кредиторы. Это напоминание о долге перед микрофинансовой организацией, в которой она сама еще недавно работала. Уволившись, женщина перестала гасить кредит — и задолжала 25 тысяч рублей. Тогда-то о ней и вспомнили бывшие коллеги. От слов к делу злоумышленники перешли быстро. И для таких кредиторов это — обычное дело, уверяет Ирина. Микрофинансовый бизнес она знает изнутри — сама когда-то клеила в подъездах должников «черные метки» и проводила с ними беседы в стиле «заплатите, а то хуже будет». Если это не помогало, в ход шла тяжелая артиллерия. По словам Ирины, долг клиента начальство легко может повесить на менеджера — мол, кто давал деньги, пусть и платит. Поэтому в деле по взысканию кредита любые средства хороши, даже противозаконные. Людей зачастую доводят до нервного срыва, а иногда — до суицида. В том же Асбесте в конце прошлого года после визита коллектора покончил с собой пожилой мужчина. Не исключено, что не выдержал давления. Остановить этот беспредел призван так называемый «антиколлекторский закон», но пока он хорош только на бумаге. Согласно новому документу, заёмщику нельзя слишком часто напоминать о долге, а уж тем более угрожать или портить его имущество. Но, похоже, те, кто разбил Ирине окно, это не читали. Доказать, что это — дело рук вымогателей она до сих пор не может. Полицейские прямой связи не видят. Стекла женщина уже поменяла. Но порча имущества, говорит, не самое страшное. Ирина опасается за здоровье мамы. После атаки неизвестных она слегла с давлением.