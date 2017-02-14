14 Февраля 2017
Жить в чистоте! В Екатеринбурге утвердили новые правила благоустройства
Теперь нельзя выгуливать собак на детских площадках, парковаться на газонах или обклеивать рекламными объявлениями мусорные баки и двери подъездов.
14.02.2017 Город
50 оттенков красного: в День всех влюбленных горожанам предложили пройти тест на ВИЧ
14.02.2017 Праздники
Падают в пропасть: на Фрезеровщиков 4 года не могут ликвидировать открытый колодец
14.02.2017 Городской дозор
ЕГЭ для взрослых: екатеринбургские родители выпускников попытались сдать госэкзамен
14.02.2017 Образование
Их разыскивает полиция! Правоохранители ищут строителя-мошенника и его жертв
14.02.2017 Криминал