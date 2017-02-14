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14 Февраля 2017

Жить в чистоте! В Екатеринбурге утвердили новые правила благоустройства Жить в чистоте! В Екатеринбурге утвердили новые правила благоустройства
Теперь нельзя выгуливать собак на детских площадках, парковаться на газонах или обклеивать рекламными объявлениями мусорные баки и двери подъездов. 

14.02.2017  Город

50 оттенков красного: в День всех влюбленных горожанам предложили пройти тест на ВИЧ 50 оттенков красного: в День всех влюбленных горожанам предложили пройти тест на ВИЧ
Екатеринбуржцы, присоединившись к всемирному празднику, скупают цветы и валентинки 

14.02.2017  Праздники

Падают в пропасть: на Фрезеровщиков 4 года не могут ликвидировать открытый колодец Падают в пропасть: на Фрезеровщиков 4 года не могут ликвидировать открытый колодец
За это время туда угодила женщина, ребенок и собака. 

14.02.2017  Городской дозор

ЕГЭ для взрослых: екатеринбургские родители выпускников попытались сдать госэкзамен ЕГЭ для взрослых: екатеринбургские родители выпускников попытались сдать госэкзамен
Правда, вместо трех часов на словесное испытание им отвели всего 30 минут. 

14.02.2017  Образование

Их разыскивает полиция! Правоохранители ищут строителя-мошенника и его жертв Их разыскивает полиция! Правоохранители ищут строителя-мошенника и его жертв
Генеральный подрядчик ЖСК «Западный-1» взял деньги и сбежал 

14.02.2017  Криминал