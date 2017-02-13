Вместо комедии драма: в Екатеринбурге зрители сорвали московский спектакль

13.02.2017

Вместо звезд театра и кино на сцену вышел второй состав

Вместо того, чтобы аплодировать кумирам, горожане освистывают организаторов гастролей. На спектакле «Здравствуйте, я ваша тёща» аншлаг не в зале, а в фойе — зрители выясняют, почему на сцену не вышел ни один актер, заявленный в афише. «Звездный» список, который и привлек публику, заменили вторым составом. Причем без предупреждения, возмущается Наталья. Смотреть комедию она пошла с мамой и тетей, которые специально приехали из Верхней Салды. Подмену заметили быстро, дальше сидеть не стали. Татьяна Кравченко, Павел Кабанов и Олеся Железняк, которых так ждали зрители, на сцену так и не вышли. Часть зрителей смогла вернуть деньги за билеты, а остальным агенты предложили скидку на другие гастроли. Впрочем, получить ее у обманутых театралов вряд ли получится. Найти офис устроителей мероприятия нам не удалось. Юридический адрес компании — квартира в обычной пятиэтажке, где нам никто не открыл. На телефонные звонки организаторы тоже не отвечают. Мы дозвонились раза с десятого и услышали, что срыв спектакля – происки конкурентов! Впрочем, московские артисты уже публично заявили — комедию ломают сами агенты. В этом случае закон на стороне зрителей, заявляют правозащитники. За неоказанную услугу театралам должны вернуть деньги. Но, вероятно, придется судиться. Похоже, что в суд пойдут не только зрители, обманутые в своих ожиданиях, но и не приехавшие в Екатеринбург актеры. Татьяна Кравченко, которая, по словам организаторов, сорвала гастроли из-за алкогольного опьянения, обвинила агентов в клевете. Во время спектакля она была на больничной койке.