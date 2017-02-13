В Екатеринбурге из продажи изъяли сливочное масло с опасной добавкой

13.02.2017

В составе продукта обнаружили консервант Е200, который вызывает аллергию и расстройство кишечника

Эту маслодельню на окраине Челябинска найти не так-то просто. Производство отгорожено высоким забором и колючей проволокой — то ли от конкурентов, то ли от ревизоров. Последних сегодня все-таки пришлось пустить. У проверяющих на руках документы, подтверждающие — местным сливочным маслом не только кашу, но и здоровье покупателей испортить можно. Масло как масло здесь только на первый взгляд. Но согласно заключению специалистов Россельхознадзора, продукция компании буквально напичкана сорбиновой кислотой, больше известной как консервант Е200. Это показали результаты проверок проб, взятых со свердловских прилавков. Получается, что доза консерванта была превышена в сотни раз! И такое нарушение технологии может серьезно навредить тем, кто это масло съест. Сорбиновая кислота — по сути, антибиотик, который работает, не щадя живота потребителей. А еще этот консервант уничтожает не только живую среду организма, но и нервные клетки. Судя по тому, как спокойно производители отвечают на вопросы проверяющих, сами они это масло, похоже, не ели. Говорят, что сами его не сбивают — покупают сырье в соседних регионах — и только заворачивают в фольгу. Но состав обязательно изучают, и он не противоречит ГОСТу, опубликованному на сайте Россельхознадзора. Но норма все же превышена, говорят эксперты. Маслоделы, видимо, читали стандарты невнимательно. Никакой допустимой нормы для сливочного масла быть не может, ведь при его производстве использовать Е200 категорически нельзя. Бракованную партию уже изъяли из продажи, и теперь компании грозит весомый штраф.