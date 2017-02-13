Люцифер по паспорту: Екатеринбург бьет рекорды по переименованию горожан

13.02.2017

В городе теперь живут Рокфеллер, Амадеус и даже Джек Дэниелс


Одни, услышав его будущее имя, улыбаются, другие восклицают «Господи!». Реакция понятна — очень скоро Ринат станет… Люцифером. Наречь себя именно так горожанин мечтал с детства. Вопреки всему парень уверен, это имя несет свет. Возможно, потому, что он атеист. В желании сменить данное при рождении имя Люцифер не одинок. Свердловчане все чаще обращаются в ЗАГС, чтобы изменить паспортные данные. Большинство просто хочет узаконить творческие псевдонимы. Так, например, гражданин Иван стал Тамерланом, Константин — Костасом, Валентина Петровна — Ладамирой Дарасветовной. Оригинальностью жители блещут, и меняя фамилию. В области появились Царь, Король, О Коннер, Фон Кенел, Амадеуси Рокфеллер. Если мужчинам важен статус, но женщины хотят официально стать Красивой, Счастливой, Удачливой, Великой и Везучей. И это работает, уверены психологи. Однако сотрудники загса замечают, что этот эффект весьма непродолжителен. После смены имени и фамилии возникают проблемы с документами и зачастую — с деньгами. Поэтому спустя некоторое время Матильды и Амуры снова становятся Светами и Васями. Но если взрослые могут сделать это, когда пожелают, то дети — только после 14 лет. Многим до отрочества приходится отзываться на Элтона, Ландыша, Луну и Одиссея. При выборе имени для малыша мамы и папы чем только не руководствуются. Чаще всего — и в лучшем случае — их вдохновляют художественные произведения. Видана, к примеру — из области фантастики. И хорошо, когда родительские фантазии не мешают детям расти. Но бывает и так, что ребята с редкими именами подвергаются насмешкам. Дошло до того, что взрослым собираются законодательно запретить позорить своих чад. Рассмотреть законопроект планируют в конце февраля. И к счастью, он коснётся немногих. Большинство свердловских родителей все же предпочитают классику. Согласно статистике, сейчас мальчиков чаще всего называют Артемами, а девочек – Софиями.

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понедельник 13 Февраля 2017
Люцифер по паспорту: Екатеринбург бьет рекорды по переименованию горожан