Бесплатные уроки арабского языка начали давать в Екатеринбурге

13.02.2017

За 4 встречи беженец из Сирии научит читать и писать по-арабски


На занятиях Фаузи учит дышать на зеркало и шепелявить. Так новички постигают произношение арабских звуков. Преподаватель уверяет, после четырех уроков на языке Мухаммеда сможет писать и читать любой. Всех желающих арабской письменности учат в рамках федерального просветительского проекта. Его цель — обучить восточной грамоте миллион россиян. В Екатеринбурге экспресс-курс древнего языка, на котором разговаривает более миллиарда жителей планеты, уже прошли полторы сотни человек. Уроки абсолютно бесплатно дает профессиональный преподаватель арабского Фаузи Сидо. В Россию он приехал в 2012ом, когда в его родной Сирии начался военный конфликт. Выбора, куда бежать, не стояло, ведь мама Фаузи — русская. Первая мысль, которая приходит в голову на таких уроках, — зачем этим людям изучают арабский. Но этот вопрос здесь задавать не принято. Одна из целей, говорит педагог, научиться читать Коран. Для правоверных мусульман это очень важно. Многие свердловчане настолько бегло говорят по-арабски, что знают все суры наизусть! Вскоре они даже будут представлять область на всероссийском конкурсе чтецов священной книги. Участникам проекта «Миллион по-арабски» до такого уровня, конечно, еще далеко. Но нет ничего невозможного, говорят педагог. Как и в любой науке, в этом деле главное — желание учиться.

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Бесплатные уроки арабского языка начали давать в Екатеринбурге