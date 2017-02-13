Автослесари в подземелье: в Академическом боксы паркинга переоборудовали в автосервис

13.02.2017

Бизнес еще не раскрутился, но местным автовладельцам уже не нравится такое соседство


В подземном паркинге — к возмущению жильцов — открылся автосервис. Но никаких разрешительных документов владельцы этого бизнеса собственникам предоставить не смогли. О том, что в гараже будет мастерская, жители узнали случайно. Сначала всех напугал шум рушащихся стен, затем жизнь отравил удушливый запах краски. Жители стали разбираться. Однако на все их вопросы — один ответ: выясняйте детали в управляющей компании. Коммунальщики говорить об этой ситуации на камеру отказались. В приватном разговоре сообщили, что техзадание владельцу автоателье было выдано. Ни шумных, ни грязных работ там проводить не планируют. Все оформлено по закону. Вот только почему-то перед ним не все равны. Подземный паркинг — нежилое помещение. Автосервис в нем возможен, говорят юристы. Но его деятельность необходимо согласовать со всеми уполномоченными органами. Юристы рекомендуют жителям обратиться в МЧС и РПН. Если в ходе проверки надзорные органы обнаружат какие-либо нарушения норм, они вправе потребовать их устранения или закрытия автосервиса.

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понедельник 13 Февраля 2017
Автослесари в подземелье: в Академическом боксы паркинга переоборудовали в автосервис