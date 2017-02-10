Золото наше! Свердловские спортсмены привезли с Универсиады 5 медалей

10.02.2017

Две из них завоевала сноубордиста Анастасия Логинова

В морозную ночь Насте устроили теплый прием. Поздравить девушку с успехом на Универсиаде в аэропорт приехали все ее друзья. Из Казахстана сноубордистка привезла 2 медали, но, сама она, похоже, еще до конца верит, что победила. Счастливый сноуборд чемпионка не выпускает из рук. Именно на нем она показала блестящие результаты в двух дисциплинах. Сперва взяла бронзу в слоупстайле — последовательных акробатических прыжках с трамплинов, а через пару дней допрыгнула до золота. Вместе с Настей в Казахстане выступили еще 13 свердловских спортсменов. Им удалось завоевать для сборной 5 медалей: два золота, два серебра и одну бронзу. И эти награды для студентов легко могут стать пропуском в Олимпиаду. Готовиться к новым победам спортсмены начали уже сейчас. Так, Настя, не успев даже толком выспаться после полета, отправилась на тренировку в батутный парк. Такие прыжки сноубордисты чередуют с катанием на снежных склонах. Оттачивать кувырки и сальто под крышей куда удобнее и безопаснее. Глядя на уровень Насти сложно поверить, что в большом спорте она всего два года! Ее тренер уверен, достичь таких высот девушке помог твердый характер. Универсиада для спортсменки стала дебютом на международных соревнованиях. Но продолжение следует — через неделю она поборется за кубок России, а потом начнет готовиться и к Олимпийским играм.