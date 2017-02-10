Упал, очнулся – гипс: жители города жалуются на гололедицу

10.02.2017

Десятки жертв скользких тротуаров уже угодили в больницу с переломами

Солнце начало припекать, и днем даже в морозы снег подтаивает. А ночью все вновь замерзает. Из-за этого горожанам на ногах устоять непросто. Так, Софья Александровна сломала руку. Жалуется, у нее, на Кировградской недолго и разбиться. Улицу Фрунзе тоже посыпают редко. Чтобы не упасть, пешеходы стараются идти по краю. На Карла Маркса такой номер не пройдет. Вот пешеходам и приходится рассчитывать только на себя. Прошлой зимой пешеходы жаловались на снежную кашу. Она образовывалась после применения реагентов. Теперь, когда их запретили сыпать на тротуары, на смену пришел мелкофракционный щебень. Да только редко его применяют, сетуют горожане. В городской администрации подтвердили, что жалоб на гололедицу нынче поступает много. При проверках выясняется, что подрядчики спустя некоторое время после посыпки подметают улицы — и щебень оказывается на обочине, либо вообще экономят на этом. В первую очередь призвать к ответу недобросовестных подрядчиков может квартальный инспектор. Все контакты имеются в интернете. При этом на обращения по электронной почте или телефону даже придет ответ в виде СМС о принятых мерах.