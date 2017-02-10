Роза для первой леди: екатеринбурженка подарит Мелании Трамп цветок из бисера

10.02.2017

Рукодельница Светлана Сапегина сейчас обсуждает с дипломатами вопрос, как доставить сувенир жене президента

Дарить женщинам цветы Светлане не впервой. Универсальный презент понравится и близкой подруге, и первой леди. Эта роза, например, предназначена для Мелании Трамп. На то, чтобы ее вырастить, у мастерицы ушли целый месяц и полкило бисера. Говорит, супруга нового президента США ее старания наверняка оценит, ведь она сама дизайнер. В ней всё символично: и цвета, и количество лепестков — 13, по числу полос на американском флаге. Разве что техника французская. Сначала бусины нанизывают на медную проволоку, а потом плетут из нее лепестки. Созданием уникальных цветов из бисера уральская рукодельница занимается уже почти десять лет. И частенько выводит творения в свет. Несколько лет назад она воссоздала копию свадебного букета Кейт Мидлтон, жены принца Уильяма. Подарок удалось передать адресату. Теперь Светлана пытается передать розу Мелании Трамп через посольство Соединенных Штатов. Просьба рукодельницы привела дипломатов в замешательство. Тем не менее, Светлана уверена, что эта роза все-таки приживется в Белом доме. Ведь ее, говорит, в США знают — по книгам по бисероплетению. Иностранные коллеги изучают их даже без перевода.