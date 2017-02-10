На пороге поликлиники Ольга всегда просит поддержать ее. Боится, что просто скатится с пандуса. Ширина этого подъема небольшая, а перил нет. Безопасные пути в больницы вместе с активистами сегодня ищет и прокуратура. Проверить, насколько городская среда доступна для инвалидов, ведомство решило после череды жалоб. В первую очередь, ревизоры обращают внимание на входную группу. К примеру, на крыльце этой стоматологии колясочникам не развернуться. Уже внутри проверяющим не понравились туалеты. Высота унитазов не соответствует нормам, они ниже, чем нужно. Поручни вообще бесполезны. В поликлинике с замечаниями согласны, но, говорят, подстроиться под особенных пациентов не могут. Это здание — памятник архитектуры, и
Недоступная среда: прокуратура вместе с инвалидом-колясочником проверила городские больницы
Оказалось, что программа «Доступная среда» до сих пор осуществляется не везде
На пороге поликлиники Ольга всегда просит поддержать ее. Боится, что просто скатится с пандуса. Ширина этого подъема небольшая, а перил нет. Безопасные пути в больницы вместе с активистами сегодня ищет и прокуратура. Проверить, насколько городская среда доступна для инвалидов, ведомство решило после череды жалоб. В первую очередь, ревизоры обращают внимание на входную группу. К примеру, на крыльце этой стоматологии колясочникам не развернуться. Уже внутри проверяющим не понравились туалеты. Высота унитазов не соответствует нормам, они ниже, чем нужно. Поручни вообще бесполезны. В поликлинике с замечаниями согласны, но, говорят, подстроиться под особенных пациентов не могут. Это здание — памятник архитектуры, и