Недоступная среда: прокуратура вместе с инвалидом-колясочником проверила городские больницы

10.02.2017

Оказалось, что программа «Доступная среда» до сих пор осуществляется не везде


На пороге поликлиники Ольга всегда просит поддержать ее. Боится, что просто скатится с пандуса. Ширина этого подъема небольшая, а перил нет. Безопасные пути в больницы вместе с активистами сегодня ищет и прокуратура. Проверить, насколько городская среда доступна для инвалидов, ведомство решило после череды жалоб. В первую очередь, ревизоры обращают внимание на входную группу. К примеру, на крыльце этой стоматологии колясочникам не развернуться. Уже внутри проверяющим не понравились туалеты. Высота унитазов не соответствует нормам, они ниже, чем нужно. Поручни вообще бесполезны. В поликлинике с замечаниями согласны, но, говорят, подстроиться под особенных пациентов не могут. Это здание — памятник архитектуры, и что-либо менять в нем нельзя. Поэтому инвалидов сотрудникам зачастую приходится носить на руках. Палки в колеса колясочникам вставляют и в этом медицинском центре — территория не чищена, вход узкий, дверь открывается с трудом, а кнопка вызова и вовсе отсутствует. Видимо, поэтому с людьми с ограниченным возможностями сотрудники общаться не привыкли. После нескольких минут препирательств Ольгу и сотрудников прокуратуры все же пустили внутрь. Руководство заверяет — прием у них в центре обычно теплый. Но, как выяснилось, условий для инвалидов здесь тоже нет. Дотянуться до регистратуры колясочники могут с трудом, а туалетов и палат для них мало. Все изменится, когда заведение попадет в программу «Доступная среда». А пока придется терпеть неудобства. Поэтому сейчас ведомство будет выяснять, кому принадлежит парковка. По правилам, на стоянках при больницах должно быть хотя бы одно место для инвалидов. Проверить доступность медицинской помощи для них прокуроры собираются по всей области. А потом — предложат пути решения проблем.

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