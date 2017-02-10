Карлсон, который сорвался с крыши: на Титова мужчина упал с высотки на припаркованный автомобиль

10.02.2017

«Летчик» оказался жив, правда, не смог рассказать, как и почему упал


На видео с камер наблюдения видно, как мужчина камнем рухнул на крышу иномарки, а затем скатился на землю. После падения горе-Карлсон самостоятельно встать не смог. Помогли врачи скорой помощи, которых на место вызвал хозяин пострадавшего автомобиля. Он в момент происшествия находился в здании. У машины выбито стекло, помята крыша, сломано зеркало. У упавшего на нее мужчины многочисленные переломы и разрывы тканей. В таком состоянии он пытался отказаться от врачебной помощи — и даже сбежал из медицинской палаты. Но вскоре вновь вернулся в больницу на скорой.

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Карлсон, который сорвался с крыши: на Титова мужчина упал с высотки на припаркованный автомобиль