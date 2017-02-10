Чем удивить на День святого Валентина? Горожане ищут в интернете идеальный подарок

10.02.2017

Не дает покоя свердловчанам и биатлон, и нашумевшая гомеопатия

Юзеры обсуждают приговор, который вынесли российские ученые гомеопатии. Ее признали псевдомедициной. И двух сотен лет не прошло! Хотите верьте, хотите нет — но эта новость который день в топе самых популярных интернет-запросов. Люди разбираются, кому же все-таки помогает лечение без таблеток — больным или огромной индустрии. Наверно, больше зарабатывают только продавцы валентинок накануне Дня всех влюбленных. Правда, в этом году у них серьезный конкурент — Чемпионат мира по биатлону. Рейтинг популярности новостей составляем в рубрике «Клик народа».

Рейтинг запросов в баллах:

Биатлон Чемпионат мира — 100

Гомеопатия — 92

Екатеринбург морозы — 63

Подарок на 14 февраля — 57

Валентинки своими руками — 32

Рейтинг составлен на основе данных поисковой системы «Яндекс».