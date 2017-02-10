Чем удивить на День святого Валентина? Горожане ищут в интернете идеальный подарок

10.02.2017

Не дает покоя свердловчанам и биатлон, и нашумевшая гомеопатия


Юзеры обсуждают приговор, который вынесли российские ученые гомеопатии. Ее признали псевдомедициной. И двух сотен лет не прошло! Хотите верьте, хотите нет — но эта новость который день в топе самых популярных интернет-запросов. Люди разбираются, кому же все-таки помогает лечение без таблеток — больным или огромной индустрии. Наверно, больше зарабатывают только продавцы валентинок накануне Дня всех влюбленных. Правда, в этом году у них серьезный конкурент — Чемпионат мира по биатлону. Рейтинг популярности новостей составляем в рубрике «Клик народа».

Рейтинг запросов в баллах:

Биатлон Чемпионат мира — 100

Гомеопатия — 92

Екатеринбург морозы — 63

Подарок на 14 февраля — 57

Валентинки своими руками — 32

Рейтинг составлен на основе данных поисковой системы «Яндекс».

Также в разделе Клик народа
03.02.2017
«Я что-то нажала — и все исчезло»: интернет-герой Ждун покорил сердца екатеринбуржцев
«Я что-то нажала — и все исчезло»: интернет-герой Ждун покорил сердца екатеринбуржцев
21.10.2016
Вызов принят: зачем екатеринбуржцы делятся в Интернете детскими фотографиями?
Вызов принят: зачем екатеринбуржцы делятся в Интернете детскими фотографиями?
13.01.2017
Зима набирает популярность: екатеринбуржцы в сетях активно обсуждают суровые уральские морозы
Зима набирает популярность: екатеринбуржцы в сетях активно обсуждают суровые уральские морозы
25.11.2016
Роды Ксении Собчак стали популярнее, чем победа Трампа
Роды Ксении Собчак стали популярнее, чем победа Трампа

Вчера
Чем удивить на День святого Валентина? Горожане ищут в интернете идеальный подарок