Семейную банду гангстеров из Нейво-Шайтанки оставили еще на полгода под арестом

09.02.2017

Троих подельников обвиняют в том, что они жестоко расправлялись с местными жителями

Бразильские страсти разгораются еще до начала процесса по делу о так называемой Тропиканке. Родственники подсудимых недовольны, что ему уделяется столь пристальное внимание. Хотя интерес понятен — жуткая история, случившаяся в поселке Нейво-Шайтанский, сих пор на слуху. Там, по материалам следствия, орудовал семейный подряд гангстеров. Они уговаривали земляков оформлять кредиты, а потом убивали их. Однако лишались люди не только денег, но и жизни. Эту преступную схему, как выяснили сыщики, придумала и воплотила в жизнь Светлана СтепенкО, которую в поселке за хитрость прозвали «тропиканкой». Ей грозит уже третья судимость. С жертвами, по версии следствия, расправлялись молодой любовник Светланы и ее будущий зять. А подавать фальшивые кредитные заявки ей помогала подруга Наталья. Когда страшные подробности стали известны следователям, подельники во всем признались — и показали, как расправились с жертвами. Одного несчастного они задушили, а потом, чтобы замести следы, подожгли его дом; второго забили насмерть металлическим прутом; еще одну женщину напоили до бессознательного состояния и вывезли в лес, где та замерзла. Цена их жизней — кредиты в 75 и 90 тысяч рублей. При этом подсудимые считают, что не заслуживают ареста. Теперь, на суде — когда всем светит многолетнее заключение — подозреваемые отказываются от показаний и заявляют о невиновности. И это не удивительно. За одни только махинации с кредитами сообщникам грозит до десяти лет тюрьмы, а за убийства и вовсе светит пожизненный срок. Не исключено, что именно от такой перспективы один из подсудимых слёг, процесс пришлось отложить. Следующая попытка начать разбирательство назначена через неделю. Сегодня всем им лишь продлили срок ареста.