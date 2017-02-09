«Передали привет от Саши Новикова»: двое неизвестных избили юриста Дмитрия Рожина

09.02.2017

Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения


Из-за таких приветов недолго и инвалидом стать, вздыхает Дмитрий. Многочисленные травмы и ссадины он получил, спустившись в паркинг, где его поджидали старые знакомые. Юрист уверен, так с ним рассчитались за его работу. Угрозы расправой посыпались сразу после того, как Дмитрий написал заявление на известного барда, обвинив его в клевете. Их «холодная война» началась с тех пор, как Дмитрий взялся отстаивать права обманутых пайщиков. Люди вложились в стройку коттеджного поселка на земле, которая принадлежит Александру Новикову, но жилье так и не получили. В суде юрист защищал интересы 64 семей. Но после такого поворота событий сам стал участником нового уголовного дела. Полиция уже расследует случай нападения на пострадавшего — и пытается разыскать свидетелей. А пока юрист даже в больнице не теряет бдительности — он уверен, до нападения за ним следили, а значит, ему по-прежнему грозит опасность. Тем более, что разбирательство по делу об обманутых пайщиках продолжается.

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четверг 09 Февраля 2017
«Передали привет от Саши Новикова»: двое неизвестных избили юриста Дмитрия Рожина