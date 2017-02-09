Медленно, но верно: схема движения общественного транспорта Екатеринбурга все-таки изменится

09.02.2017

Этапы внедрения новой сети с сити-менеджером уральской столицы сегодня обсудили свердловские депутаты.

На встрече выяснилось, что реформировать транспортную схему власти начнут уже этим летом. С 1 июля некоторые повторяющиеся маршруты исчезнут. Это лишь первый этап внедрения новой системы пассажирских перевозок в Екатеринбурге. К Чемпионату мира обновятся многие остановочные комплексы и появятся специальные маршруты для болельщиков. Ну, а полностью проект планируется реализовать в 2019 году. Отсрочку авторы инициативы взяли, чтобы максимально учесть все пожелания и замечания горожан и сторонних экспертов. Напомню, новая транспортная сеть призвана оптимизировать перевозки пассажиров, сократить время ожидания на остановках за счет большего числа пересадок