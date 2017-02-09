Ледяная западня: улица Контролеров в Екатеринбурге превратилась в каток

09.02.2017

После коммунальной аварии единственный выезд в город затопило

За ночь коммунальная река покрылась льдом. Еще не понятно, когда было хуже — сегодня или накануне. Наталья рискнула форсировать водную преграду. Ведь надо было как-то попасть домой. Жители думали, что сегодня выбраться будет проще. Но ошиблись — те, кто попытался проехать по льду, провалились и оказались в воде. Людей выручил сосед на автобусе. Как выяснилось, это все-таки последствия порыва на магистрали Водоканала. Заявка в диспетчерскую поступила после 7 часов вечера. Диагностика показала, что прохудился водовод диаметром 600 миллиметров. Одновременно с ремонтниками за работу взялся цех благоустройства. Водители начали убирать лед. Жители сетовали, что не знают, куда обратиться за помощью. Поэтому мы подсказали трактористу наиболее опасные участки дороги.