В тупике Константин оказывается чуть ли не каждый день. Работа такая. Водитель скорой помощи жалуется, что ему постоянно вставляют палки в колеса те, кто бросает машины посреди двора. Из-за них врачи теряют время, когда промедление смерти подобно. Поэтому Константин снял и выложил в сеть целое видеопослание к автохамам. Всего за два дня этот ролик набрал десятки тысяч просмотров. Водитель неотложки показал, почему бригады зачастую не могут быстро прийти на помощь пациентам. То приходится объезжать искусственные заторы, то шлагбаумы и заборы на пути встают. А с необходимым оборудованием не набегаешься, вздыхают врачи. Путь до больного превращается в марш-бросок. У медиков скорой даже свой анти-рейтинг районов появился. Ботаника и Академический — по мнению врачей, настоящие бермудские треугольники, где пропадает драгоценное время. Там машин куда больше, чем парковок, поэтому добраться до места – задача не из легких. В ГИБДД лишь разводят руками. В каждый спальный район патрульных, которые гоняют нарушителей, не отправишь. Проблема, в первую очередь, самих водителях, которые думают только о своем удобстве. Этот порок хорошо виден и на дорогах. Многие автомобилисты, даже несмотря на вой сирены, не желают пропускать неотложки. Чтобы тем, кто спасает жизни, всегда горел зеленый свет, на уровне федерации предлагается в 60 раз увеличить штрафы за непропуск скорой. Сейчас это всего лишь 500 рублей. Но автомобилистам лучше просто задуматься, куда мчатся эти машины. Возможно, помощь требуется их близким.
Дорогу скорой! Водитель неотложки требует расчистить дворы для скорой помощи
Все преграды на своем пути рулевой скорой заснял и выложил ролик в сеть
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четверг 09 Февраля 2017
Дорогу скорой! Водитель неотложки требует расчистить дворы для скорой помощи