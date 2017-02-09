Дорогу скорой! Водитель неотложки требует расчистить дворы для скорой помощи

09.02.2017

Все преграды на своем пути рулевой скорой заснял и выложил ролик в сеть


В тупике Константин оказывается чуть ли не каждый день. Работа такая. Водитель скорой помощи жалуется, что ему постоянно вставляют палки в колеса те, кто бросает машины посреди двора. Из-за них врачи теряют время, когда промедление смерти подобно. Поэтому Константин снял и выложил в сеть целое видеопослание к автохамам. Всего за два дня этот ролик набрал десятки тысяч просмотров. Водитель неотложки показал, почему бригады зачастую не могут быстро прийти на помощь пациентам. То приходится объезжать искусственные заторы, то шлагбаумы и заборы на пути встают. А с необходимым оборудованием не набегаешься, вздыхают врачи. Путь до больного превращается в марш-бросок. У медиков скорой даже свой анти-рейтинг районов появился. Ботаника и Академический — по мнению врачей, настоящие бермудские треугольники, где пропадает драгоценное время. Там машин куда больше, чем парковок, поэтому добраться до места – задача не из легких. В ГИБДД лишь разводят руками. В каждый спальный район патрульных, которые гоняют нарушителей, не отправишь. Проблема, в первую очередь, самих водителях, которые думают только о своем удобстве. Этот порок хорошо виден и на дорогах. Многие автомобилисты, даже несмотря на вой сирены, не желают пропускать неотложки. Чтобы тем, кто спасает жизни, всегда горел зеленый свет, на уровне федерации предлагается в 60 раз увеличить штрафы за непропуск скорой. Сейчас это всего лишь 500 рублей. Но автомобилистам лучше просто задуматься, куда мчатся эти машины. Возможно, помощь требуется их близким.

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четверг 09 Февраля 2017
Дорогу скорой! Водитель неотложки требует расчистить дворы для скорой помощи