День мужика! Свердловские моржи отметили свой профессиональный праздник в проруби

09.02.2017

Ежегодно для заплыва экстремалы выбирают самый холодный день в году

Прорубь моржи чистят скрупулезно — выуживают даже самые мелкие льдинки, чтобы никто не порезался. Ведь они для себя стараются. Свой собственный праздник, пускай, и неофициальный, моржи придумали 4 года назад. Конкретной даты у него нет. День мужика любители зимнего плавания отмечают в самое холодное время года — чтобы показать силу, в первую очередь, характера. По традиции, перед тем, как окунуться, моржи хорошенько разминаются. Надо, как следует, разогнать кровь — чтобы не замерзнуть и не простыть. Только после этого можно погружаться в холодную воду. Первый заплыв экстремалы посвящают всем российским богатырям. Раз это праздник, а не турнир, моржи делают друг другу поблажки — сидеть до посинения в проруби никого не заставляют. Впрочем, многих все равно на лед не загонишь. После сурового минуса вода кажется им чуть ли ни кипятком. Для них, признаются пловца, такие погружения все равно, что терапия, стимулирующая работу внутренних органов. После них будто заново рождаешься. Но бездумно бросаться в ледяной омут с головой моржи никому не советуют. Привыкать к проруби нужно постепенно — сначала долго закаляться, а потом постепенно увеличивать время пребывания в воде. Только при таких условиях холод со временем станет в удовольствие.