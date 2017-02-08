Поэтому сотрудники ГИБДД выясняют, следят ли за безопасностью пассажиров водители. Во всех остановленных машинах нашлись нарушения. Проанализировав ДТП с участием рейсового автобуса, автоинспекторы пришли к выводу, что семь пассажиров пострадали, потому что не пристегнулись ремнями безопасности. Во время рейда этому нарушению уделили самое пристальное внимание. Кроме штрафов, руководителям транспортных предприятий направлены представления с требованием немедленно устранить недочеты. Помимо междугородних автобусов, стражи порядка проверили и екатеринбургские маршрутки и тоже встревожились. Водители часто ездят на красный, не предоставляют преимущество в движении и разговаривают по телефону. Чтобы не спускать им это с рук, пассажирам советуют жаловаться на лихачей в ГАИ.
Тотальную проверку автобусов устроили автоинспекторы после аварии на Пермском тракте
В ней пострадали девять человек, хотя цифра могла быть гораздо меньше, если бы перевозка осуществлялась по правилам.
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