Тотальную проверку автобусов устроили автоинспекторы после аварии на Пермском тракте

08.02.2017

В ней пострадали девять человек, хотя цифра могла быть гораздо меньше, если бы перевозка осуществлялась по правилам.


Поэтому сотрудники ГИБДД выясняют, следят ли за безопасностью пассажиров водители. Во всех остановленных машинах нашлись нарушения. Проанализировав ДТП с участием рейсового автобуса, автоинспекторы пришли к выводу, что семь пассажиров пострадали, потому что не пристегнулись ремнями безопасности. Во время рейда этому нарушению уделили самое пристальное внимание. Кроме штрафов, руководителям транспортных предприятий направлены представления с требованием немедленно устранить недочеты. Помимо междугородних автобусов, стражи порядка проверили и екатеринбургские маршрутки и тоже встревожились. Водители часто ездят на красный, не предоставляют преимущество в движении и разговаривают по телефону. Чтобы не спускать им это с рук, пассажирам советуют жаловаться на лихачей в ГАИ.

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Тотальную проверку автобусов устроили автоинспекторы после аварии на Пермском тракте