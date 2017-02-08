Рано навострили лыжи: из-за морозов «Лыжню Росии-217» перенесли на неделю

08.02.2017

Главную гоночную трассу организаторы уже подготовили

Огромным трактором Михаил Кузьмич управляет одной левой. Водитель ратрака держит курс на финиш лыжни России — укатывает трассу. Ему по железным зубам любые сугробы, говорит, перелопатить их – дело минутное. Машина, которая обычно готовит горнолыжные склоны, прекрасно справляется с обязанностями и на равнине. Такой снег идеально подходит для лыжных забегов. Чтобы места на дистанции хватило всем, ее сделали шириной в 20 метров. По словам организаторов, все два с половиной километра практически готовы — ведь гонка должна была состояться на этой неделе. Ожидается, что укатывать главную гоночную трассу Екатеринбурга через неделю будут десятки тысяч человек! На лыжню России выйдут даже приезжие из других стран — в рамках интернационального забега. Кроме того, все желающие смогут приблизить и поддержать грядущий Мундиаль – и пробежать символические 2018 метров. Для удобства участников и гостей в Экспо-центре оборудуют раздевалки, зоны развлечений и фуд-корт. Там можно будет подкрепиться и согреться. Впрочем, погода в следующую субботу обещает быть комфортной. Те, кто захочет поучаствовать в празднике спорта, могут приехать к лыжне на своей машине, на бесплатных автобусах от метро на Ботанике или прийти пешком — помимо основной площадки, встать на лыжи можно будет еще на 16-ти базах во всех районах города.