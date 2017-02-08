На радость коллекционерам: в Екатеринбург привезли 25-рублевые монеты с символикой FIFA

08.02.2017

Всего Центробанк отчеканил 20 миллионов штук, на очереди еще 2 партии

В том, что Мундиаль — это деньги, вскоре убедятся все свердловчане — когда по карманам и кошелькам разойдутся сотни тысяч монет с символикой чемпионата мира по футболу. Каждая достоинством в 25 рублей. Мелочь, а памятно. Другие дело — золотые и серебряные деньги, которые будут стоить порядка нескольких тысяч рублей. За памятными монетами придется охотиться: их тираж ограничен, всего 400 тысяч штук. Не мелочь — и сувениры с изображениями знаковых мест городов-хозяев. Благодаря чемпионату, на деньги все-таки попал дом Севостьянова. На всех этих сувенирах будет стоять один год — не выпуска монет, а проведения мундиаля. Такой вот привет из будущего. Дни до грандиозного события считают и филателисты. Об этом им напоминают специальные марки и конверты. Среди филателистов они очень ценятся — благодаря датированному штемпелю, который имеет оттиск даты появления новых марок. По словам опытного коллекционера Михаила, через несколько лет им цены не будет. Это уже 10ый выпуск марок, посвященных чемпионату мира по футболу. В этот раз на них изображен символ предстоящих игр — волчонок Забивака. Цена такой символики 100 рублей. Она дороже обычной марки, но гораздо ценнее.