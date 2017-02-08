Морозы вновь ударили по трубам: 129 домов на Эльмаше остались без отопления

08.02.2017

Коммунальная авария случилась ночью.

Этой ночью жители Эльмаша спали под тремя одеялами. В самый холодный день февраля жители остались без отопления. Холодать стало накануне вечером. Как выяснилось, причиной резкого похолодания в квартирах стала коммунальная авария. Лопнула тепломагистраль. Поэтому под отключение попали 129 домов. Чтобы не разморозить систему, по трубам пустили холодную воду. И только на утро стало теплеть. Пока коммунальщики спасали тех, у кого есть жилье, соцработники выручали бездомных. Такое случается не каждый день. Дом ночного пребывания для бомжей превратился в круглосуточное пристанище. Ведь на улице они просто не выживут. По словам соцработников, за эти дни к ним пришло на 2 десятка больше бездомных, чем обычно. Чтобы места хватило всем, в пункте пришлось поставить дополнительные кровати. Столь теплому приему бродяги несказанно рады. Из-за холодов тех, кто по долгу службы вынужден находиться на улице, сегодня отпустили домой. Некоторые развлекательные площадки в городе закрылись. Из-за сильных холодов на 3 дня закрыли ЦПКиО. До 10 февраля каток, аттракционы и кафе в нем работать не будут. дминистрация решила поберечь своих рабочих и не выводить их на смены в суровые морозы. Без необходимости пока не выходите из дома — к этому призывают горожан врачи. В больницы за последние дни с обморожениями обратились десятки человек. Чтобы не оказаться в их числе, медики советуют не носить сейчас узкую обувь, не ходить в мокрых носках и не пить. Случаи, когда человек обмораживается трезвым, очень редки. Если обморожения все-таки получены, растирать их ни в коем случае нельзя — есть риск содрать кожу. Лучше всего согреться с помощью теплой воды. Самое главное, не стоит тянуть с обращением к врачам.