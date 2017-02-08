Любви все особи покорны: екатеринбургском зоопарке выбирают лучшую пару

08.02.2017

Победителей назовут накануне дня всех влюбленных, и ими наверняка станут молодожены.

Если раньше в борьбе за почетный титул участвовали представители разных классов, то нынче критерии отбора решили поменять. В юбилейном конкурсе только новоселы. Львиную долю среди участников заняли крымчане. Трое животных — лев, носуха и лиса — приехали к нам с полуострова, дикобразы прибыли из Чехии, а пауки гости отечественные. В первый день конкурса пока лидируют лисицы. Но все может измениться в любой, даже самый последний момент, уверены в зоопарке. Повлиять на ход голосования может любой желающий — свой голос можно отдать на сайте зверинца. Итоги подведут в канун дня всех влюбленных — 13 февраля. Напомним, что в прошлом году победу одержали ягуары Аргон и Анта