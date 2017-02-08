Индивидуальный имплантат! Уральские ученые печатают протезы на 3D-принтере

08.02.2017

Теперь хирургам больше не придется подгонять заготовки вручную.

Этот порошок в лаборатории на вес золота. Измельченный титан — основа для будущих костей и суставов. Его крупицы, которые мельче муки, являются «топливом» для этого принтера и надеждой на исцеление для тысяч больных. Прибор напечатает любой имплантат, стоит лишь загрузить 3Д модель. Так, слой за слоем, принтер выращивает будущую титановую кость или сустав. Через несколько часов будущая часть тела готова. Можно имплантировать. К примеру, такую челюсть уже вживили одному из пациентов. Благодаря 3-д технологиям «заменитель» прижился гораздо лучше аналога. 3-д суставы уже вживили четверым добровольцам. Разогнать принтер до промышленных масштабов ученые пока не могут — ведь у оборудования нет необходимых медицинских сертификатов, да и изделия еще не прошли клинические испытания. Это дело времени. Этот микроскоп способен увеличивать изображение в 300 тысяч раз. В таком ракурсе ученые пытаются разглядеть микроструктуру титанового сплава, чтобы определить, какой лучше всего подойдет для работы. Из титана в УрФУ собираются делать «заплатки» для костей — чтобы восстанавливать изношенные или сломанные суставы. Такой практики в медицине еще не было. Сейчас хирургам приходится прямо в операционной вручную подгонять имплантаты под размеры пациента. А эти разработки позволять печатать на принтере детали анатомической формы. Благодаря титановым «заплаткам», врачи рассчитывают значительно сократить время операции и реабилитации. В первую очередь, разработка обещает пойти на пользу пациентам с переломами челюсти и тазобедренных суставов. Если проект окажется удачным, ученые возьмутся и за другие части тела.