730 процентов годовых: екатеринбуржец больше года не может выплатить микрозайм

08.02.2017

Мужчина брал 3 тысячи, отдал уже 27, но долг до сих пор висит на нем.

Вадиму Вадимовичу срочно понадобились деньги на ремонт машины. К друзьям он обращаться не стал — взял кредит в микрофинансовой компании. Ведь надо было всего-то 3 тысячи. Но отдать долг заёмщик уже больше года не может — из-за огромных процентов. Незаметно ему насчитали больше тысячи процентов от суммы долга. Отдать его быстро он не смог из-за проблем с работой — долгое время возвращал только проценты за пользование микрокредитом. Возникает вопрос: неужели этой суммы недостаточно, чтобы закрыть договор. В финансовой организации отвечать отказались. Если кредиторы разговаривать с вами не хотят, юристы рекомендуют проверить обоснованность их расчетов у сторонних экспертов. Не исключено, что процент по микрозайму превышает среднюю ставку по кредитам в регионе. К сожалению, дело не только в уловках кредиторов. Сегодня многие в силу финансовой безграмотности просто не могут распланировать свои расходы, говорят психологи. А доступность заемных денег позволяет не думать о последствиях.