Старт «Лыжни России» перенесли на неделю из-за морозов

07.02.2017

Вместо ближайшей субботы гонка пройдет 18 февраля


В эту же субботу температура, по прогнозам синоптиков, может опуститься до -28 градусов. Рисковать здоровьем свердловчан организаторы не хотят. Всех желающих встать на лыжи будут ждать через неделю в том же месте — на площадке Выставочного центра «Екатеринбург — ЭКСПО». Сейчас там завершается подготовка. Для участников и болельщиков будет организована большая парковка. Для тех, у кого нет машину, будут курсировать бесплатные шаттлы от станции метро Ботаническая. О схеме площадки, условиях регистрации, номинациях, а также времени начала соревнований уже сейчас можно узнать на сайте «Лыжни России».

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вторник 07 Февраля 2017
Старт «Лыжни России» перенесли на неделю из-за морозов