Школьница из Екатеринбурга изобрела тренажер для борьбы с косоглазием

07.02.2017

Необычное устройство девочка сделала, чтобы помочь родному брату

Зрение маленькой Яны мама бережет смолоду. Ведь ребенок уже жаловался на боль в глазах. После этого Наталья зорко следит за тем, как дети смотрят на экран. В том, что закрывать глаза на эту проблему ни в коем случае нельзя, убеждена и Ольга. Поэтому горожанка создала и запатентовала специальный тренажер — для тренировки зрения. Женя — и идейный вдохновитель изобретательницы, и ее подопытный. Чтобы вылечить у сынишки косоглазие, мама с дочкой и придумали этот прибор. По сути, он тренирует глазные мышцы — заставляет переводить взгляд с одной точки на другую и напрягает зрение с помощью мерцания. В одной трубке Ольга постаралась объединить все рекомендации офтальмологов. Подобные изобретения — поистине на злобу дня, признают врачи. Проблемы со зрением у детей встречаются все чаще. Даже приходится специальные школы здоровья для самых маленьких открывать. Глазные болячки молодеют, и это в большинстве случаев — вина взрослых. Чтобы сохранить зрение у детей 100-процентным, им нужно больше гулять и меньше сидеть у экранов. Ольга теперь так и делает. Маленький Женя чаще смотрит в изобретённую ею подзорную трубу, нежели в монитор. В помощью другим мамам горожанка запатентовала свой тренажер и пустила его в продажу. Но прибором больше интересуются за границей, нежели в нашей стране.