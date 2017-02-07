Обещанного три года ждут: внедрение новой транспортной схемы отложили до 2019 года

07.02.2017

Тайм-аут взяли, чтобы доработать концепцию и исправить недочеты, на которые указали сами горожане


По-новому транспорт поедет после Чемпионата мира по футболу. К этому времени доработанная маршрутная сеть должна стать удобной как для школьника, так и для пожилого человека, говорят авторы. Проект будет меняться в течение всего этого года с учетом предложений общественности, экспертов и пассажиров. В администрации уже созданы рабочие группы, которые позволят проанализировать большинство идей. Еще год отвели непосредственно на продумывание схемы внедрения и подготовку транспортной инфраструктуры. В том числе — на выделение полос для автобусов и троллейбусов, а также строительство остановочных и пересадочных комплексов.

Также в разделе Дороги
24.01.2017
Претензии услышаны, пожелания учтены: в мэрии изменили новую транспортную схему
Претензии услышаны, пожелания учтены: в мэрии изменили новую транспортную схему
31.01.2017
Без пол-литра не разобраться: горожане вышли протестовать против новой транспортной схемы
Без пол-литра не разобраться: горожане вышли протестовать против новой транспортной схемы
03.02.2017
Как проехать? Начальник транспортного комитета Екатеринбурга рассказал, как пользоваться новой маршрутной сетью
Как проехать? Начальник транспортного комитета Екатеринбурга рассказал, как пользоваться новой маршрутной сетью
13.01.2017
Дороже, но быстрее! Летом в Екатеринбурге заработает новая схема общественного транспорта
Дороже, но быстрее! Летом в Екатеринбурге заработает новая схема общественного транспорта

вторник 07 Февраля 2017
Обещанного три года ждут: внедрение новой транспортной схемы отложили до 2019 года