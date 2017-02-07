Обещанного три года ждут: внедрение новой транспортной схемы отложили до 2019 года

Тайм-аут взяли, чтобы доработать концепцию и исправить недочеты, на которые указали сами горожане
По-новому транспорт поедет после Чемпионата мира по футболу. К этому времени доработанная маршрутная сеть должна стать удобной как для школьника, так и для пожилого человека, говорят авторы. Проект будет меняться в течение всего этого года с учетом предложений общественности, экспертов и пассажиров. В администрации уже созданы рабочие группы, которые позволят проанализировать большинство идей. Еще год отвели непосредственно на продумывание схемы внедрения и подготовку транспортной инфраструктуры. В том числе — на выделение полос для автобусов и троллейбусов, а также строительство остановочных и пересадочных комплексов.