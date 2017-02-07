Крыша поехала: во время капремонта в одной из квартир на Уралмаше обвалился потолок

07.02.2017

Куски штукатурки упали возле детской кроватки. Чудом никто не пострадал


Не успела Галина Петровна пожаловаться на одну проблему, как на нее обрушилась другая. Пенсионерка как раз рассказывала коммунальщикам о протечке, которая появилась утром, как вдруг с потолка посыпалась штукатурка. Чудом не пострадала 11-месячная внучка — ее спасла пара метров. И все это — последствия ремонта кровли, утверждает хозяйка. Сперва, говорит хозяйка, капитальному ремонту она обрадовалась. Ведь за полгода потолки в их квартире сыпались трижды! Подрядчики, наконец, взялись за дело, но стало только хуже. Крыша поехала окончательно. Ждать, пока кому-нибудь прилетит по голове камнем, родители не стали. Богдану, например, сегодня отправили к другой бабушке. Здесь ему хотя бы ничто не угрожает. Сегодня в гости к пострадавшим пришли кураторы капремонта. Они составили акт и пообещали починить потолок, но позже, когда будет тепло. Пока речь идет только о денежной компенсации. Однако Галина Петровна настаивает на смене подрядчика. Она уже написала заявление в полицию — указала, что состояние квартиры угрожает жизни детей. Если потолок продолжит разрушаться, семья намерена подать иск в суд.

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Крыша поехала: во время капремонта в одной из квартир на Уралмаше обвалился потолок