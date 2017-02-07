Не успела Галина Петровна пожаловаться на одну проблему, как на нее обрушилась другая. Пенсионерка как раз рассказывала коммунальщикам о протечке, которая появилась утром, как вдруг с потолка посыпалась штукатурка. Чудом не пострадала 11-месячная внучка — ее спасла пара метров. И все это — последствия ремонта кровли, утверждает хозяйка. Сперва, говорит хозяйка, капитальному ремонту она обрадовалась. Ведь за полгода потолки в их квартире сыпались трижды! Подрядчики, наконец, взялись за дело, но стало только хуже. Крыша поехала окончательно. Ждать, пока
Крыша поехала: во время капремонта в одной из квартир на Уралмаше обвалился потолок
Куски штукатурки упали возле детской кроватки. Чудом никто не пострадал
Не успела Галина Петровна пожаловаться на одну проблему, как на нее обрушилась другая. Пенсионерка как раз рассказывала коммунальщикам о протечке, которая появилась утром, как вдруг с потолка посыпалась штукатурка. Чудом не пострадала 11-месячная внучка — ее спасла пара метров. И все это — последствия ремонта кровли, утверждает хозяйка. Сперва, говорит хозяйка, капитальному ремонту она обрадовалась. Ведь за полгода потолки в их квартире сыпались трижды! Подрядчики, наконец, взялись за дело, но стало только хуже. Крыша поехала окончательно. Ждать, пока