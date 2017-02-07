Косолапое счастье: уралец отобрал у бомжей двухмесячного медвежонка

07.02.2017

Раненого зверя выхаживали всей округой. Теперь он встал на лапы и даже сел за руль


Молоко из соски для Степы — лакомство послаще меда. То, что он ест с человеческих рук, означает, что мишку приручили. Сегодня косолапый играет с детьми, гуляет по улице и, кажется, уже не помнит, что всего месяц назад боялся людей. Несладкой жизнь у мишки была с самого детства. Его забрали у владельцев, которые над животным просто издевались. Маленького зверя держали на цепи в частном доме и постоянно избивали. Александр вырвал его из плохих рук и лап смерти — и отвез ветеринарам. У Степки оказались сломанными несколько ребер, а тело было покрыто синяками. До сих пор дают о себе знать и психологические травмы – Степка постоянно рычит и закрывает морду лапами. Но «Айболиты» уверены – косолапый быстро идет на поправку. После месяца уколов и строгой диеты мишка встал на лапы. Забыть о трудном детстве ему помогают и волонтеры, которые подкармливают топтыгина фруктами и сладостями. Без человека косолапый уже не проживет, поэтому выпускать зверя на волю его спаситель не собирается. Наоборот дрессирует и приучает к жизни по-человечески. Хищника уже даже за руль посадили. И хотя он не дотягивается до педалей, на дорогу смотрит как заправский водитель. И пусть на улице зима, в берлоге Степка уже не заснет. Его спаситель готовит к цирковой жизни. Александр уверен, что рулить по цирковой арене Степка сможет ничуть не хуже.

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вторник 07 Февраля 2017
Косолапое счастье: уралец отобрал у бомжей двухмесячного медвежонка