Игра для джентльменов: сквош набирает популярность среди горожан

Горожане с азартом осваивают игру английских джентльменов — сквош. Он пошел по миру еще два века назад, но в Екатеринбурге делает лишь первые шаги. Большинство пришли в этот спорт из тенниса, хотя сходство с ним только внешнее. Во-первых, в сквоше соперники смотрят не друг на друга, а на стену. Туда же летит мяч. И чтобы выиграть, нужно быстро бегать и думать на несколько ходов вперед. Мяч для сквоша — настоящий снаряд. По скорости полета он третий в рейтинге после бадминтонного волана и мяча для гольфа. Профессиональные спортсмены способны ускорить его до 300 километров в час! Так надо — ведь он, ударяясь, практически не отскакивает от поверхности. Ракетки спортсмены выбирают под стать себе. Они различаются и по размеру, и по расположению центра тяжести, который может быть смещен к голове или к рукоятке. Площадок для сквоша в Екатеринбурге пока всего четыре. Возможно, поэтому он считается элитарным спортом. Хотя сами игроки ничего исключительного в своем увлечении не видят. Да и по затратам оно намного доступнее того же тенниса. И тем не менее, в нашем городе игра джентльменов развивается как хобби для бизнесменов и их детей. И на молодежь тренеры возлагают большие соревновательные надежды. Возможно, в будущем эти ребята станут даже олимпийскими чемпионами. А пока уральские сквошмены разыгрывают кубок Свердловской области. И надеются, что престиж победы в этом турнире будет понятен не только им самим.