Грузовик снес в Арамиле электрический столб и скрылся

07.02.2017

Поворачивая, водитель фуры не рассчитал расстояния и зацепил опору


На беду горе-водителя, наезд на столб сняли аж четыре камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что шофер, заметив свою оплошность, несколько минут пытался выбраться из-под наклонившегося столба. Наконец, ему удалось отъехать, оставив опору в подвешенном состоянии. Повреждение сетевикам пришлось устранять три часа. Виновный уже найден, им оказался дальнобойщик, который вез из Чебаркуля утеплитель. Ему светит штраф в 10 тысяч рублей.

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Грузовик снес в Арамиле электрический столб и скрылся