Десятки квартир на Щербакова третью неделю живут без горячей воды

07.02.2017

Управляющая компания уверяет, что вопрос решается

Половина этого дома мучается без горячей воды. На вопросы жильцов, когда устранят неисправность, коммунальщики лишь сообщают стоимость ремонтных работ. Да и коммунальщики знают не больше жителей. О поломке водонагревателя их даже не известили, возмущаются жильцы. А ведь воду через бойлер сперва надо пропустить, чтобы она нагрелась. Это сколько денег утекло в трубу, прежде чем ее отключили. Когда все наладят, людям никто сказать не может. Как выяснилось, ответ жители искали в ЖЭУ, а надо было сразу обратиться в управляющую компанию. Как нам пояснили, бойлер уже отработал свой ресурс. Было принято решение купить новый. Договор с заводом-изготовителем заключили и предоплату внесли. Поставку и монтаж нового бойлера коммунальщики проводят за свой счет. Жителям необходимо решить на общем собрании, из каких источников финансирования они эти средства будут возвращать.