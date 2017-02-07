Десятки квартир на Щербакова третью неделю живут без горячей воды

07.02.2017

Управляющая компания уверяет, что вопрос решается


Половина этого дома мучается без горячей воды. На вопросы жильцов, когда устранят неисправность, коммунальщики лишь сообщают стоимость ремонтных работ. Да и коммунальщики знают не больше жителей. О поломке водонагревателя их даже не известили, возмущаются жильцы. А ведь воду через бойлер сперва надо пропустить, чтобы она нагрелась. Это сколько денег утекло в трубу, прежде чем ее отключили. Когда все наладят, людям никто сказать не может. Как выяснилось, ответ жители искали в ЖЭУ, а надо было сразу обратиться в управляющую компанию. Как нам пояснили, бойлер уже отработал свой ресурс. Было принято решение купить новый. Договор с заводом-изготовителем заключили и предоплату внесли. Поставку и монтаж нового бойлера коммунальщики проводят за свой счет. Жителям необходимо решить на общем собрании, из каких источников финансирования они эти средства будут возвращать.

Также в разделе Городской дозор
30.01.2017
Заставляют платить, угрожая штрафами: в Юго-Западном районе появились «газовые мошенники»
Заставляют платить, угрожая штрафами: в Юго-Западном районе появились «газовые мошенники»
29.09.2016
Грозят перекрыть вентили: в Екатеринбурге мошенники под видом газовиков продают дорогостоящее оборудование
Грозят перекрыть вентили: в Екатеринбурге мошенники под видом газовиков продают дорогостоящее оборудование
31.01.2017
На Эльмаше коммунальщики завалили снегом единственную детскую горку во дворе
На Эльмаше коммунальщики завалили снегом единственную детскую горку во дворе
12.01.2017
Жители дома на Московской вынуждены мыться в вонючей воде
Жители дома на Московской вынуждены мыться в вонючей воде

вторник 07 Февраля 2017
Десятки квартир на Щербакова третью неделю живут без горячей воды